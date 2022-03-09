حارس الأهلي ومدافع الوحدة ينضمان لنادي بريبرام التشيكي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، عن توقيع اللاعبين محمد عريجة و زياد الغامدي، عقدي احتراف مع نادي بريبرام التشيكي ، إلى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وقال الحساب الرسمي لبرنامج الابتعاث السعودي عبر موقع "تويتر" :" زياد الغامدي لاعب جديد لنادي بريبرام بعقد احتراف إلى نهاية الموسم مع خيار التجديد لموسم إضافي".
وأضاف" محمد عريجة لاعب جديد لنادي بريبرام بعقد احتراف إلى نهاية الموسم مع خيار التجديد لموسم إضافي".
يشار أن نادي بريبرام التشيكي تأسس عام 1928م وينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية التشيكي.
وبذلك ينضم اللاعبان عبدالله آل جبر و سالم باريان إلى قائمة طويلة من لاعبي البرنامج الذين انضموا إلى العديد من الأندية الأوروبية أمثال عبدالله آل جبر و سالم باريان لنادي جادران بوريتش الكرواتي ، وفراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني ومحمد القحطاني ومشاري المشهري إلى نادي أولمبياكوس اليونان و ريان إداريس لنادي فيسترلو البلجيكي وباسل الحضيف والمؤيد مني لنادي دينامو زغرب الكرواتي بندر درويش و عبدالله محبوب لنادي إنتر زابرشيتش ، وسامر المحيميد و محمد الرشيدي لنادي سلافيا براغ.
ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.