حارس الأهلي ومدافع الوحدة ينضمان لنادي بريبرام التشيكي

وبذلك ينضم اللاعبان عبدالله آل جبر و سالم باريان إلى قائمة طويلة من لاعبي البرنامج الذين انضموا إلى العديد من الأندية الأوروبية أمثال عبدالله آل جبر و سالم باريان لنادي جادران بوريتش الكرواتي ، وفراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني ومحمد القحطاني ومشاري المشهري إلى نادي أولمبياكوس اليونان و ريان إداريس لنادي فيسترلو البلجيكي وباسل الحضيف والمؤيد مني لنادي دينامو زغرب الكرواتي بندر درويش و عبدالله محبوب لنادي إنتر زابرشيتش ، وسامر المحيميد و محمد الرشيدي لنادي سلافيا براغ.