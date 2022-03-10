حارس مرمى الأزرق السابق "الحبسي": مباريات الهلال المتبقية صعبة.. وعدم الاستقرار أثر على الأهلي

أشار حارس مرمى فريق الهلال الكروي الأول السابق، العماني علي الحبسي، إلى أن المباريات المتبقية للأزرق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون صعبة، متوقعًا في الوقت ذاته فوز "النيجيري" إيغالو بلقب هداف دوري المحترفين.
جاء تصريح الحبسي لبرنامج ملعب SBC عبر القناة الرياضية السعودية، حيث قال: "مباريات الهلال المتبقية في الدوري هذا الموسم صعبة، وظروفها أصعب ولكن الهلال قادر على تحمل مسؤولية تلك المباريات".
وتابع: "بكل تأكيد صورة الزعيم جميلة مع رامون دياز، منذ عودته لتدريب الفريق، فلم يخسر بعد والأمور تسير معه على الطريق الصحيح".
وعن الأهلي وموقعة في سلم ترتيب الدوري، قال الحبسي: "الأهلي لم يقدم شيئًا هذا الموسم، يجعل جماهيره تراهن عليه، وعدم الاستقرار أثر على الأهلي كثيرًا".