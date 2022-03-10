حارس مرمى الأزرق السابق "الحبسي": مباريات الهلال المتبقية صعبة.. وعدم الاستقرار أثر على الأهلي

وعن الأهلي وموقعة في سلم ترتيب الدوري، قال الحبسي: "الأهلي لم يقدم شيئًا هذا الموسم، يجعل جماهيره تراهن عليه، وعدم الاستقرار أثر على الأهلي كثيرًا".