حال استبعاد إيران.. من سيتأهل لمونديال قطر بديلًا عنها؟

كشفت تقارير إعلامية، أن هناك احتمالًا لمشاركة منتخب إيطاليا في نهائيات مونديال "قطر 2022"؛ مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على استبعاد إيران المتأهلة سلفًا للعرس الكروي العالمي.