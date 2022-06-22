حتى 2025.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع ساديو ماني

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده بشكل رسمي مع ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليدعم به خطه الهجومي في الموسم المقبل.
ووقّع "ماني" مع بايرن ميونيخ لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في قلعة "أليانز أرينا" حتى يونيو 2025، ولعب السنغالي الدولي مع ليفربول 6 سنوات، حصل "ماني" خلالها على العديد من البطولات؛ أهمها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية.
ومن جانبه، قال "ماني" عقب توقيع عقود انضمام للنادي البافاري: "أنا سعيد حقًا بوجودي أخيرًا في بايرن ميونخ، لقد تحدثنا كثيرًا، وشعرت منذ البداية باهتمام كبير من هذا النادي العظيم".
وأضاف النجم السنغالي: "لم تكن هناك أي شكوك بالنسبة لي، إنه الوقت المناسب لخوض هذا التحدي، وأريد أن أحقق الكثير من الإنجازات مع هذا النادي".
واختتم: "خلال فترة وجودي في سالزبورج، شاهدت الكثير من مباريات بايرن ميونيخ، أنا أحب هذا النادي حقًا".