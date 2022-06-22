حتى 2025.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع ساديو ماني

ومن جانبه، قال "ماني" عقب توقيع عقود انضمام للنادي البافاري: "أنا سعيد حقًا بوجودي أخيرًا في بايرن ميونخ، لقد تحدثنا كثيرًا، وشعرت منذ البداية باهتمام كبير من هذا النادي العظيم".