حسم اللقب بين الهلال والاتحاد.. والشباب يتحكم بمصير الأهلي وكتابة التاريخ

يسدل الستار، غداً الاثنين، على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة الأخيرة) بثماني مواجهات تقام في توقيت موحد، وتحديداً عند التاسعة مساءً، حيث يكشف النقاب عن بطل الدوري، وعن المرافقين للحزم، الهابط لدوري الدرجة الأولى ( دوري يلو) .
أمام الفريق الاتحادي فرصة وحيدة للتتويج باللقب، في حالة فوزه على الباطن مع تعثر الهلال سواء بالتعادل أو الخسارة مع الفيصلي.
ويستضيف الهلال نظيره الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لطرفيها.
الهلال يبحث عن لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، بينما يريد الفيصلي الخروج سالماً من معركة تفادي الهبوط الشرسة، التي يتصارع فيها 7 فرق.
في المقابل، لن يكون أمام الفيصلي سوى الفوز لتأمين بقائه، حيث يملك حالياً 33 نقطة بالمركز الـ12.
وكان الاتحاد قد استعاد الأمل في الظفر باللقب، خصوصاً بعد أن قلب تأخره بهدف أمام الاتفاق في الجولة الماضية إلى فوز عريض بثلاثة أهداف، كما أنه سيلعب على ملعبه وأمام جماهيره.
وسيلعب الاتحاد ضد الباطن من أجل الفوز فقط، على أن ينتظر هدية من الفيصلي سواء بتعادله أو التغلب على الهلال.
أما الباطن فليس أمامه هو الآخر سوى الفوز بالنقاط الثلاث لتأمين حظوظه في البقاء، حيث يملك 32 نقطة في المركز الـ13.
وضع الأهلي نفسه في مأزق تاريخي، بتواجد الفريق في دائرة الهبوط ضمن الجولة الأخيرة.
ويزيد من صعوبة مهمة الأهلي غداً، أنه يواجه فريقاً عنيداً وهو الشباب، كما أن أمر تقرير مصيره لن يكون كله في يده، بل عليه أن يخدم نفسه أولاً بالفوز على الشباب، ثم ينتظر بعد ذلك نتائج المتنافسين الآخرين معه في معركة تفادي الهبوط.
الأهلي يملك 31 نقطة في المركز الـ14، وأي تعثر، سيكون ثمنه هبوط الفريق للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
يحل الاتفاق ضيفاً على الفيحاء، للعودة إلى الدمام بنقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير بـ31 نقطة، وعليه الفوز ثم انتظار بقية النتائج، بينما الفيحاء في المركز السابع بـ35 نقطة ويلعب للتاريخ.
ويستقبل الرائد نظيره أبها بنفس ظروف مباراة الاتفاق والفيحاء، الرائد مُطالب بالفوز حيث يملك 33 نقطة في المركز الـ12، بينما أبها في المركز الثامن بـ35 نقطة.
ويواجه ضمك نظيره التعاون، والمباراة مهمة للأخير من أجل النجاة، ويحتاج الفوز للبقاء مع الكبار، حيث يملك 33 نقطة في المركز العاشر، بينما ضمك في المركز الخامس بـ43 نقطة.
وفي آخر مواجهات الجولة 30 من الدوري، ستكون مباراة النصر والفتح تحصيلية للفريقين.