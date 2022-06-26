حسم اللقب بين الهلال والاتحاد.. والشباب يتحكم بمصير الأهلي وكتابة التاريخ

ويزيد من صعوبة مهمة الأهلي غداً، أنه يواجه فريقاً عنيداً وهو الشباب، كما أن أمر تقرير مصيره لن يكون كله في يده، بل عليه أن يخدم نفسه أولاً بالفوز على الشباب، ثم ينتظر بعد ذلك نتائج المتنافسين الآخرين معه في معركة تفادي الهبوط.