حسين الطويل يتغلب على نظيره الأمريكي ويتأهل لدور64 لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة

وكانت بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الأبيه، انطلقت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ويشارك فيها المنتخب السعودي بـأربعة لاعبين وهم: حسين الطويل، و فيصل عابد، و جواد الداوود، أحمد آل حسين.