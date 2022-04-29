حسين الطويل يتغلب على نظيره الأمريكي ويتأهل لدور64 لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة

تأهل لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل إلى دور الـ٦٤ من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الأبيه والمقامة منافساتها حالياً في جمهورية مصر بعد فوزه على الأمريكي سامويل لارسن 15- 12.
في فيما تأهل اللاعبان فيصل عابد وأحمد آل حسين لدور الـ 128 من البطولة .
وكانت بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الأبيه، انطلقت صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ويشارك فيها المنتخب السعودي بـأربعة لاعبين وهم: حسين الطويل، و فيصل عابد، و جواد الداوود، أحمد آل حسين.
وتستضيف مصر بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة بالصالة الرئيسة في ملعب القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى أول مايو المقبل.
ويشارك في البطولة 321 لاعبًا ولاعبة، بواقع 183 لاعبًا و138 لاعبة يمثلون 44 دولة، من بينهم الإمارات والكويت والعراق والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل.