حشد إعلامي كبير لتغطية نهائي كأس الملك .. بين الهلال والفيحاء

يقوم حشد إعلامي كبير ( تلفزيون - إذاعة - صحافة ) بنقل الحدث الرياضي الأبرز، المتمثل في العرس الرياضي السنوي الكبير في السعودية، وهو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وبحضور وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، والذي يجمع الهلال ونظيره الفيحاء، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة .
النقل التلفزيوني
تقوم أكثر من 13 قناة عربية (رياضية متخصصة) وغيرها بنقل مباراة "أغلى الكؤوس" بين ssc الهلال والفيحاء ، ومن بينها قناة شركة الرياضة السعودية ، من خلال الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الزميل تركي الشديد، بوجود المحللين ( بدر الحقباني ، خالد القحطاني، علي مبخوت وأحمد عفيفي) إلى جانب المحلل التحكيمي فهد المرداسي، فيما يتولى التعليق والوصف الثنائي المبدع فهد الغتيبي وعيسى الحربين.
تحكيم إسباني
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تكليف طاقم تحكيم إسباني لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، بين الهلال والفيحاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
ويتكون الطاقم الإسباني من حكم الساحة أنطونيو ماتيو لاهوز، ومعه المساعدان باو سيبريان، وايكر فرانسيسكو، فيما سيكون السعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا.
ويتولى تقنية الفيديو الإسباني ريكاردو دي بورجوس، ويعاونه السعودي عبد الرحيم الشمري.