حشد إعلامي كبير لتغطية نهائي كأس الملك .. بين الهلال والفيحاء

يقوم حشد إعلامي كبير ( تلفزيون - إذاعة - صحافة ) بنقل الحدث الرياضي الأبرز، المتمثل في العرس الرياضي السنوي الكبير في السعودية، وهو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وبحضور وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، والذي يجمع الهلال ونظيره الفيحاء، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة .