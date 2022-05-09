حط رحاله في محافظة جدة.. "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية

أصبح اللاعب الشهير التاريخي "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية؛ إذ رحب أحمد الخطيب، وزير السياحة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الذي حط رحاله الاثنين في محافظة جدة.
وكتب الخطيب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة، يستكشف بها كنوز البحر الأحمر، وموسم جدة وتاريخها العريق".
وأضاف: "هذه ليست زيارته الأولى إلى السعودية، ولن تكون الأخيرة. ويسرني أن أعلن أن ميسي سفير للسياحة السعودية".
يأتي ذلك امتدادًا لخطوات تطوير مجال السياحة؛ إذ تواصل الوزارة العمل على تعزيز مكتسباتها في الآونة الأخيرة، وملامسة الأهداف المنشودة، ومنها إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر السعودية.