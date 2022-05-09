حط رحاله في محافظة جدة.. "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية

يأتي ذلك امتدادًا لخطوات تطوير مجال السياحة؛ إذ تواصل الوزارة العمل على تعزيز مكتسباتها في الآونة الأخيرة، وملامسة الأهداف المنشودة، ومنها إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر السعودية.