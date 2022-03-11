حظر قائد منتخب أوكرانيا من ممارسة نشاطات كرة القدم في بلاده

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد؛ وذلك بعد رفضه إدانة العملية الروسية في أوكرانيا، أو تقديم استقالته من عمله مساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبرغ.