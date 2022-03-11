حظر قائد منتخب أوكرانيا من ممارسة نشاطات كرة القدم في بلاده

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد؛ وذلك بعد رفضه إدانة العملية الروسية في أوكرانيا، أو تقديم استقالته من عمله مساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبرغ.
وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر تيموشوك، قائد المنتخب الأوكراني السابق الذي لعب 144 مباراة دولية، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليًّا مدى الحياة.
وسيتم سحب رخصة تيموشوك التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية. كما طلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب الجوائز كافة التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني وبايرن ميونيخ وزينيت.
يُذكر أن تيموشوك يقود التدريب في زينيت سان بطرسبرغ منذ عام 2017.