حقيقة رحيل "مارسيلو غروهي" عن "الاتحاد".. تعرف على التفاصيل

نفت مصادر قريبة من الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، ما تردد عن رغبته في الرحيل عن فريق الاتحاد السعودي.
وقال حساب "viva sport” المهتم بكرة القدم البرازيلية: "بعد التواصل مع برونو وكيل الحارس غروهي، كذب الوكيل كافة الأخبار المنسوبة عن رغبة اللاعب بالرحيل عن نادي الاتحاد، وأكد أن اللاعب مرتاح مع النادي ولا توجد أي خلافات بين الطرفين".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت لرغبة الحارس في الرحيل وأنه أرسل رغبته لإدارة الاتحاد بسبب عدم حصوله على رواتبه المتأخرة التي تبلغ 4 شهور.
وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادمًا من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.