حقيقة رحيل "مارسيلو غروهي" عن "الاتحاد".. تعرف على التفاصيل

وقال حساب "viva sport” المهتم بكرة القدم البرازيلية: "بعد التواصل مع برونو وكيل الحارس غروهي، كذب الوكيل كافة الأخبار المنسوبة عن رغبة اللاعب بالرحيل عن نادي الاتحاد، وأكد أن اللاعب مرتاح مع النادي ولا توجد أي خلافات بين الطرفين".