"حمدالله" مهدد بعدم المشاركة في "الكلاسيكو المنتظر" بين الاتحاد والهلال

سرت أنباء صحافية، أمس الجمعة، تشير إلى غياب مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله (11 هدفاً) عن مواجهة فريقه في الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال، الثلاثاء المقبل، (مؤجلة من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) وذلك بداعي الإصابة التي لحقت باللاعب أمام ضمك، الخميس، في الجولة 23 من دوري المحترفين والتي كسبها الأصفر بنتيجة 2/1 .