حمدالله وكورنادو يغيبان عن تدريبات الاتحاد قبل مباراة الطائي

ميدانيًّا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مرانه استعدادًا لملاقاة الطائي غدًا الأحد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط متابعة من رئيـس مجلـس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي.