حمدالله وكورنادو يغيبان عن تدريبات الاتحاد قبل مباراة الطائي

أعلن نادي الاتحاد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي إيجور كورنادو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات أمس الجمعة؛ وذلك بعد تعرُّضهما لوعكة صحية.
ميدانيًّا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مرانه استعدادًا لملاقاة الطائي غدًا الأحد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط متابعة من رئيـس مجلـس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي.
وتركزت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب الروماني كوزمين كونترا، على النواحي الفنية والمهارية.
وسيؤدي الفريق مرانه اليوم على ملعبه قبل المغادرة إلى حائل على متن الطائرة الخاصة التي وفرها مجلس الإدارة، وذلك عقب مرانه اليوم السبت.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال مطارده صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 3 جولات على النهاية.