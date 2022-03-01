"حمدالله" و "أبوبكر" يقودان تشكيلة الجولة 22 من دوري المحترفين

قاد المهاجمان عبد الرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبوبكر تشكيلة الأسبوع 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصلا على أعلى تقييم من قِبل رابطة دوري المحترفين.

حيث حصل عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد على أعلى تقييم (8،8) نظير أدائه في الجولة 22 بعد أن نجح في تسجيل أول هاتريك في لقاءات الاتحاد وجاره الأهلي في دوري المحترفين فيما جاء الكاميروني فينسينت أبوبكر مهاجم النصر بالمركز الثاني بعد أن حصل على (8،7) نقاط .

وحظي فريق الفتح بحصة الأسد من التشكيلة بواقع ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين لكل من الهلال والأهلي فيما تمثلت أندية الاتحاد والنصر والطائي وضمك بلاعب لكل منهم.

وضمت التشكيلة التي نشرتها رابطة دوري المحترفين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء كلاً من :

حارس المرمى: مصطفى زغبة (ضمك).

المدافعون: كولينز فاي (الطائي)، مروان سعدان (الفتح) ، عبد الباسط هندي (الأهلي )، ياسر الشهراني (الهلال).

خط الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح)، محمد المجحد (الأهلي )، كاريلو ( الهلال)، كويفا (الفتح)،

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد)، فينسينت أبوبكر (النصر).