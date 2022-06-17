ختام النسخة الثانية من كأس الأبطال الدولية بفوز "سبورتينغ لشبونة" باللقب

من جهته قدم هشام طاشكندي مدير البرنامج شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيهاته ودعمه المستمر للبرنامج كما قدم الشكر للسفير عزام بن عبدالكريم القين، على رعايته للمباراة النهائية واهتمامه الدائم ببعثة البرنامج من خلال تسهيل كافة الأمور التي تقدمها السفارة من بداية البرنامج.