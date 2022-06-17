ختام النسخة الثانية من كأس الأبطال الدولية بفوز "سبورتينغ لشبونة" باللقب

توج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، فريق سبورتنغ لشبونة بكأس الأبطال الدولية بعد فوزه باللقب، كما توج فريق دينامو زغرب بالمركز الثاني ضمن البطولة التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة في مدينة سالو الإسبانية، وذلك بحضور مدير البرنامج هشام طاشكندي.
وكانت البطولة قد شهدت مشاركة فريقين من برنامج الابتعاث، وأندية القادسية والفتح والتعاون من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنديـة ريال مدريد وليفربول وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة ودينامو زغرب وأولمبيك مارسيليا وريال سوسيداد وشاختار دونيتسك وليجيا وارسو وسلافيا براغ وميتييلاند.
وتأتي بطولة كأس الأبطال الدولية ضمن أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تطوير المواهب السعودية من خلال عامل المنافسة مع أعرق الفرق الأوروبية من أجل تصديرهم مستقبلاً للاحتراف الخارجي.
من جهته قدم هشام طاشكندي مدير البرنامج شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيهاته ودعمه المستمر للبرنامج كما قدم الشكر للسفير عزام بن عبدالكريم القين، على رعايته للمباراة النهائية واهتمامه الدائم ببعثة البرنامج من خلال تسهيل كافة الأمور التي تقدمها السفارة من بداية البرنامج.