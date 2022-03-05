ختامٌ ناجح لأول ماراثون احترافي دولي يضيف معايير جديدة للفعاليات الرياضية العالمية في السعودية

واجتاز أهم المتسابقين خط النهاية، وسط تصفيق حارّ من المشاركين الآخرين والحضور، الذي حصد فيه أصحاب المراكز الأولى في مختلف السباقات جوائز تزيد قيمتها على مليوني ريال سعودي، بالإضافة إلى ميداليات للاحتفاء بإنجازهم الرياضي والمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. ولقد وصلت نسبة المشاركين السعوديين في هذا السباق إلى 57٪ تقريبًا، وتوزعت النسبة المتبقية من المشاركين من دول مختلفة؛ وذلك من جميع أنحاء العالم مثل (الفلبين، الهند، المملكة المتحدة، باكستان، الولايات المتحدة، مصر، الأردن، ودول أخرى). هذا وقد شارك في سباق الماراثون بمسافة 42 كيلومترًا، ونصف بمسافة 21 كيلومترًا عدد من المحترفين والمحترفات في فئة الرجال والسيدات من دول مختلفة مثل (كينيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا)، والذين شاركوا في العديد من السباقات العالمية المماثلة؛ حيث حصل الإثيوبي (تاديسي تسيجايغيتاتشو) على المركز الأول لفئة المحترفين الرجال؛ بينما حلت الإثيوبية (ناري تادو تيشومي) على المركز الأول لفئة المحترفات السيدات. وضمن السباق العام للماراثون حصل السعودي (علي الشهراني) على المركز الثالث؛ بينما حصل على المركز الثاني الكيني (مايكل كيمتاي) والمركز الأول الكيني (برنارد تشيرويوت)؛ وذلك لسباق الماراثون بمسافة (42 كيلومترًا). بينما في مسافة نصف الماراثون بمسافة (21 كيلومترًا)، وحصل على المركز الأول المغربي (أنور الغوز)، والمركز الثاني السعودي (يوسف العسيري)، والثالث البحريني (سلمان العدار)؛ وذلك عن فئة الرجال؛ بينما حصلت على المركز الأول (هانويا حسبالله)، وعلى المركز الثاني (مريم واديد) والمركز الثالث الإثيوبية (أسيناكو إيجيتا)؛ وذلك عن فئة السيدات.