خروج لاعبين بالبطاقة الحمراء.. من أمام ضمك صدارة الاتحاد في أمان

فك الاتحاد شفرة ضيفه ضمك، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة؛ حيث كسب المواجهة بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعبي الاتحاد: عبد الرحمن العبود، وعبد الرزاق حمدالله، ورومارينهو، عند الدقائق "6، 22، 43"، لكن العارضة الضمكاوية تعاطفت مع تسديدة رومارينهو، فيما تصدى الحارس مصطفى زغبة لبقية المحاولات الاتحادية.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 60، تألق حارس الاتحاد "غروهي" في إبعاد تسديدة لاعب ضمك عبد الله العمار عن منطقة الخطر.
وعند الدقيقة 70 دفع المدير الفني للاتحاد كونترا بالورقة الرابحة المتمثلة في اللاعب فهد المولد لتنشيط خط المقدمة.
واستطاع البديل الناجح فهد المولد فك حصار دفاع ضمك عند الدقيقة 75، بعد أن وصلته تمريرة من رومارينهو ولا أجمل، سددها الأول أرضية زاحفة داخل الشباك كهدف أول للمتصدر.
وأكد العبود أحقية فريقه الاتحاد بنقاط المباراة الثلاث، بهدف ثان، بعد أن وصلته كرة عرضية من رومارينهو.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع 3+90، قلص زيلايا النتيجة لضمك من ركلة جزاء بهدف أول للضيوف.
وأشهر حكم اللقاء الألماني "باستيان" البطاقة الحمراء للاعب ضمك مازن أبوشرارة، وللاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود.
بتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبقي ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة.