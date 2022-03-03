خروج لاعبين بالبطاقة الحمراء.. من أمام ضمك صدارة الاتحاد في أمان

فك الاتحاد شفرة ضيفه ضمك، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة؛ حيث كسب المواجهة بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.