خلال الفترة 16 - 21 مايو المقبل.. البحرين تستضيف البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة



وقال رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي هو دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم خصوصاً الرياضات البارالمبية.