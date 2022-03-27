خلال شهر رمضان المبارك .. تدشين برنامج اكتشاف المواهب الرياضية للناشئات

من جانبها صرحت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيّان: "تلقينا حتى الآن طلب تسجيل أكثر من 100 لاعبة للمشاركة في هذا البرنامج، وهو أمرٌ يدعو للتفاؤل بمستقبل كرة القدم النسائية التي تسير بخطى ثابتة تم رسمها، ووضعها ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي الممتدّة حتى عام 2034."