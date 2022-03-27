خلال شهر رمضان المبارك .. تدشين برنامج اكتشاف المواهب الرياضية للناشئات

تدشن إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال شهر رمضان المبارك برنامجاً خاصاً للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية، سيتم إقامته بمدينتي الرياض وجدة من تاريخ 4-23 رمضان، على أن تكون التدريبات من الساعة التاسعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.
وسيشرف على البرنامج مدربة المنتخب السعودي الأول مونيكا ستاب ومساعدة المدرب دنى رجب، كما سيضم الطاقم الفني للمدينتين مدربات وطنيّات حاصلات على الرخصة التدريبية B و C.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب، ونشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عاماً حتى 17 عاماً، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة كرة القدم النسائية.
من جانبها صرحت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيّان: "تلقينا حتى الآن طلب تسجيل أكثر من 100 لاعبة للمشاركة في هذا البرنامج، وهو أمرٌ يدعو للتفاؤل بمستقبل كرة القدم النسائية التي تسير بخطى ثابتة تم رسمها، ووضعها ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي الممتدّة حتى عام 2034."
وأضافت بن بهيّان:" فخورون جداً بأن هذا البرنامج سيشهد مشاركة 11 مدربة وطنية حاصلات على شهادات تدريبية معتمدة، ومثل هذه البرامج تعتبر خطوة إضافية وهامّة لهن، لاكتساب الخبرة والاستفادة من هذه التجربة".