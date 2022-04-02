خلال شهر يونيو المقبل .. السعودية جاهزة لاستضافة بطولة الصالات للسيدات

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للصالات للسيدات المقررة من 16-24 يونيو المقبل.
وأكد الاتحاد السعودي جاهزيته التامة للبطولة التي ستُقام منافساتها في مدينة جدة تحديدًا بمشاركة 7 منتخبات لغاية الآن هي: السعودية (مستضيف)، فلسطين، لبنان، الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان.
كما أعلن الاتحاد السعودي، تسخير كل إمكاناته الإدارية والفنية واللوجستية لضمان إنجاح البطولة على أعلى المستويات التنظيمية، وذلك على هامش زيارة تفقدية قامت بها عبير الرنتيسي مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا وعروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية والاتحادات، وكان باستقبالهن وفد يمثل مسؤولي كرة القدم النسوية في الاتحاد السعودي وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.
وعبر اتحاد غرب آسيا عن اطمئنانه قياسًا بما لمسه على أرض الواقع من تحضيرات مثالية للبطولة، سواءً بما يتعلق بجاهزية صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية التي ستحتضن بها المباريات، أو الصالة الخضراء وصالة جامعة الملك عبد العزيز المخصصتين لتدريبات المنتخبات، وكذلك الأمر بالنسبة لمقار الإقامة وبقية الأمور المتعلقة بتنظيم البطولة.
وخلال الزيارة ناقش اتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي تفاصيل اتفاقية الاستضافة وما تتضمنها من بنود مرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والتسويقية، وجرى الاتفاق على استمرارية التواصل المشترك بين الطرفين لمتابعة أي مستجدات لاحقة.
ويعول اتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي على أن تشكل النسخة الثالثة من البطولة عودة قوية لنشاط كرة الصالات للسيدات على مستوى الإقليم، وخصوصًا بعدما كانت آخر نسخة منها أقيمت قبل نحو 10 سنوات حين استضافت البحرين النسخة الثانية عام 2012.