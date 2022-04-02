خلال شهر يونيو المقبل .. السعودية جاهزة لاستضافة بطولة الصالات للسيدات

ويعول اتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي على أن تشكل النسخة الثالثة من البطولة عودة قوية لنشاط كرة الصالات للسيدات على مستوى الإقليم، وخصوصًا بعدما كانت آخر نسخة منها أقيمت قبل نحو 10 سنوات حين استضافت البحرين النسخة الثانية عام 2012.