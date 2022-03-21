خلال معسكره الخارجي .. أخضر الشاطئية يتعادل مع البحرين

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 1-1، في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما على الملعب الترابي التابع لملعب البحرين الوطني، في معسكره الحالي المقام في مملكة البحرين، والذي يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا.
وتمكن (أخضر الشاطئية) من افتتاح أهداف اللقاء في الشوط الثاني عن طريق اللاعب صالح القرني قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدف التعديل.
وعمد المدير الفني للأخضر بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، لإشراك أغلب اللاعبين وتوظيفهم وتدويرهم بالطريقة المناسبة.
وشهدت المباراة حضور ومتابعة المشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.