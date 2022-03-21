خلال معسكره الخارجي .. أخضر الشاطئية يتعادل مع البحرين

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 1-1، في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما على الملعب الترابي التابع لملعب البحرين الوطني، في معسكره الحالي المقام في مملكة البحرين، والذي يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا.