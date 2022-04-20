خلال معسكر أبو ظبي .. الاتفاق يواجه العروبة الإماراتي في رابع ودياته

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره فريق العروبة الإماراتي وديًا، غدًا الخميس ، على ملعب نادي الوصل بدبي.
تأتي مواجهة العروبة في إطار الودية الرابعة لبرنامج معسكر الاتفاق بأبو ظبي والذي يستمر حتى 28 إبريل الجاري، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخاض الاتفاق في معسكره بأبوظبي 3 مباريات حيث خسر الأولى من أمام بني ياس 0 -3 ثم تغلب على الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 5 -0 ثم تعادل في المباراة الثالثة مع النصر السعودي بنتيجة 1-1، وتبقت له 3 مباريات في المعسكر مع العروبة والعين والظفرة الإماراتيين.
وكان مدرب الاتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة اليوم الأربعاء بعد أن خضعوا لفحص الـPCR الذي يسبق المباريات الودية.