خلال معسكر أبو ظبي .. الاتفاق يواجه العروبة الإماراتي في رابع ودياته

وخاض الاتفاق في معسكره بأبوظبي 3 مباريات حيث خسر الأولى من أمام بني ياس 0 -3 ثم تغلب على الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 5 -0 ثم تعادل في المباراة الثالثة مع النصر السعودي بنتيجة 1-1، وتبقت له 3 مباريات في المعسكر مع العروبة والعين والظفرة الإماراتيين.