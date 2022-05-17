خلفاً لـ"إيوان لوبيسكو".. تعيين الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي

وعمل ناصر لاركيت خلال مسيرته التدريبية في عدد من أكاديميات الأندية الفرنسية خلال الفترة من 1989-2007 أبرزها كان، وروان، وإس إم كاين، ولوهافر وآر سي ستراسبورغ، كما عمل مديرًا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم 2007-2014 وآخرها عمله مديرًا لأكاديمية أولمبيك مارسيليا 2019-2022، كما أنه عضو في اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يوليو 2014.