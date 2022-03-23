خلفًا لـ "شاموسكا" .. الروماني "سوموديكا" يعود لقيادة الشباب

ويعود المدرب الروماني البالغ من العمر "51 عامًا" إلى تدريب الشباب مجددًا، بعدما أعلن الشباب في مايو 2019 إنهاء عقده بالتراضي بعد موسم واحد قاد خلاله الفريق، وأشرف بعدها سوموديكا على تدريب 4 أندية في تركيا ورومانيا.