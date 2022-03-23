رياضة

خلفًا لـ "شاموسكا" .. الروماني "سوموديكا" يعود لقيادة الشباب

خلفًا لـ "شاموسكا" .. الروماني "سوموديكا" يعود لقيادة الشباب

المدرب الروماني ماريوس سوموديكا يشرف على تدريب الشباب

سبق
سبق

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، خلفًا للمقال البرازيلي بريكليس شاموسكا.

ومن المقرر أن يصل سوموديكا إلى الرياض مساء غـدٍ الخميـس علـى أن يباشر مهامه في الإشراف على الفريق بدءًا من تدريب الجمعة المقبل".

ويعود المدرب الروماني البالغ من العمر "51 عامًا" إلى تدريب الشباب مجددًا، بعدما أعلن الشباب في مايو 2019 إنهاء عقده بالتراضي بعد موسم واحد قاد خلاله الفريق، وأشرف بعدها سوموديكا على تدريب 4 أندية في تركيا ورومانيا.

الشباب
خالد البلطان
رئيس الشباب
شاموسكا
سوموديكا

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