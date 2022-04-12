خلفًا لـ "كيروش" .."إيهاب جلال" يقود المنتخب المصري

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر 2021 خلفًا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.