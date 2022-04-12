خلفًا لـ "كيروش" .."إيهاب جلال" يقود المنتخب المصري

عيّن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، إيهاب جلال، مدرب بيراميدز،مدربًا للمنتخب المصري الأول لكرة القدم خلفًا لكارلوس كيروش الثلاثاء.
وقال الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» موقع التواصل الاجتماعي: «قرر مجلس الإدارة... تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة».
ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال البالغ عمره 54 عامًا أو موقفه من منصبه الحالي كمدرب لفريق بيراميدز.
وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة، ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية.
وكانت مصر قد انفصلت عن كيروش، مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، بالتراضي الأحد الماضي، في ظل عدم التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد بين الطرفين.
وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر 2021 خلفًا للمدرب حسام البدري، وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.
ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.
وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضًا.