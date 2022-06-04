"خيسوس" يرغب في ضم لاعب النصر "فينسنت أبو بكر"

كشفت تقارير صحفية تركية، أن إدارة نادي فنربخشة التركي بقيادة مدربها الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، ترغب في ضم لاعب النصر فينسنت أبو بكر.
وقالت صحيفة "spor arena" التركية: إن خيسوس يرغب في تدعيم مركز الهجوم؛ حيث وقع اختيار النادي التركي على الكاميروني فينسنت أبو بكر للموسم الجديد.
وسبَق أن قدّمت إدارة فنربخشة -بحسب تقارير تركية- عرضًا رسميًّا لضم "فينسنت"؛ حيث قدّم النادي عرضًا للمهاجم الكاميروني لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويًّا.
وانضم أبو بكر لنادي النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات، وتبلغ قيمته السوقية 11.5 مليون يورو.
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محققًا 17 فوزًا و4 تعادلات و7 هزائم.