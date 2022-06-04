"خيسوس" يرغب في ضم لاعب النصر "فينسنت أبو بكر"

وسبَق أن قدّمت إدارة فنربخشة -بحسب تقارير تركية- عرضًا رسميًّا لضم "فينسنت"؛ حيث قدّم النادي عرضًا للمهاجم الكاميروني لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويًّا.