دائرة الحكام باتحاد القدم بالتعاون مع "فيفا" تقدم مواد تعليمية للمهتمين بالتحكيم

أطلقت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواد تحكيمية تعليمية تضم أهم الحالات التحكيمية.
وتشتمل الحالات التحكيمية على الالتحامات، والأخطاء داخل منطقة الجزاء، ولمسة اليد، والأخطاء التكتيكية، والتسلل، بالإضافة إلى المواد التي تم تحليلها بالتعاون مع محاضرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تشتمل على حالات من الجولة الأولى وحتى الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021- 2022.
وأتاحت دائرة الحكام، المواد للحكام واللاعبين والجمهور والمهتمين بتطوير معلوماتهم حول مجال التحكيم والتعرف على قوانين كرة القدم.
وستواصل الدائرة إطلاق مواد تعليمية باستمرار؛ لإطلاع اللاعبين والجماهير الرياضية والمهتمين على مختلف الحالات التحكيمية والقرارات وآخر تطورات قانون كرة القدم.
يمكن الاطلاع على المواد من خلال الروابط التالية: