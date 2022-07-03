دائرة الحكام باتحاد القدم بالتعاون مع "فيفا" تقدم مواد تعليمية للمهتمين بالتحكيم

وتشتمل الحالات التحكيمية على الالتحامات، والأخطاء داخل منطقة الجزاء، ولمسة اليد، والأخطاء التكتيكية، والتسلل، بالإضافة إلى المواد التي تم تحليلها بالتعاون مع محاضرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تشتمل على حالات من الجولة الأولى وحتى الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021- 2022.