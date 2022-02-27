دائرة الحكام باتحاد القدم : ضربة جزاء الهلال أمام النصر في الكأس باطلة

صادقت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على عدم صحة قرار الحكم الجزائري مصطفى غربال، باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، في مواجهة النصر، بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الهلال تأهل إلى نصف نهائي الكأس، بالفوز على النصر (2-1)، وجاء هدف الفوز من ركلة الجزاء الخاطئة.

وأشارت دائرة الحكام، عبر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على "تويتر"، خلال استعراض الحالات التحكيمية لمباريات ربع النهائي: "التنافس كان طبيعيًا بين مدافع النصر ومهاجم الهلال".

وأضافت: "الدخول القوي من جانب مدافع النصر كان طبيعيًا، خصوصًا أن الكرة كانت على مسافة واحدة من اللاعبين".

وزادت: "على الرغم من استدعاء حكم الفار لحكم الساحة لمراجعة قراره عبر الفيديو، إلا أن الأخير عاد متمسكًا بقراره الخاطئ باحتساب ركلة جزاء".