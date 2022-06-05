دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم: لا ركلة جزاء للاعب النصر أمام الأهلي

صادقت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأحد، على صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الأوزبكي مشاريبوف لاعب النصر خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي عند الدقيقة 45؛ لعدم ارتكاب مدافع الأهلي أي مخالفة خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.