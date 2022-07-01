دائرة الحكام.. كويلار وكيش لا يستحقان الطرد في الجولة 29 من دوري المحترفين

وأشارت أن عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة محمد الكويكبي لاعب الاتفاق ضد الاتحاد قرار صحيح من الحكم، لأنه هو من بدأ الاحتكاك، وأن هدف الاتحاد الثالث الذي جاء من هجمة مرتدة بعد سقوط الكويكبي يعد سليماً واستدعاء الحكم لمشاهدة الحالة عبر VAR"" قرار خاطئ.