دائرة الحكام.. كويلار وكيش لا يستحقان الطرد في الجولة 29 من دوري المحترفين

كشفت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة عن أبرز الحالات التحكيمية التي رافقت أحداث الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت الجولة إقامة 8 مباريات، سجل خلالها 22 هدفاً، واحتسب بها 192 مخالفة، و 32 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، و 18 حالة تسلل.
فقد أكدت دائرة الحكام أن حالة طرد جوستافو كويلار لاعب الهلال أمام الفتح قرار غير صحيح من حكم المباراة، مشيرة إلى أن عدم تدخل حكم تقنية " VAR" في هذه الحالة صحيح وفقاً للبروتوكول.
وأضافت أن حكم المباراة التشيلي روبرتو توبار لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للهلال في الدقيقة 86، حينما تعرض ناصر الدوسري لإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع خليفة الدوسري الذي كان يستحق البطاقة الحمراء والطرد.
وأشارت أن عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة محمد الكويكبي لاعب الاتفاق ضد الاتحاد قرار صحيح من الحكم، لأنه هو من بدأ الاحتكاك، وأن هدف الاتحاد الثالث الذي جاء من هجمة مرتدة بعد سقوط الكويكبي يعد سليماً واستدعاء الحكم لمشاهدة الحالة عبر VAR"" قرار خاطئ.
وأوضحت أن قرار طرد فيليب كيش لاعب الاتفاق في مباراة الاتحاد قرار غير صحيح والمخالفة لا تتجاوز التهور وتستحق البطاقة الصفراء فقط.