دنيا أبوطالب تصبح أول لاعبة سعودية تحقق ميدالية آسيوية في التايكوندو

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب برونزية وزن تحت (53) كجم ضمن منافسات بطولة آسيا الـ25 للتايكوندو، والتي تقام حالياً في مدينة تشنشون بكوريا الجنوبية، حيث أصبحت أول لاعبة سعودية تحقق ميدالية آسيوية.
وجاء انجاز اللاعبة دنيا بعد فوزها على لاعبتي طاجكستان في دور الـ 16، وفوزها على لاعبة منتخب سنغافورة ضمن دور الثمانية، قبل خسارتها في دور الـ (4) من بطلة العالم والمصنفة الأولى الأوزبكية.
كما حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت (54) كجم بعد فوزه على لاعب اليابان بدور الـ (8) قبل أن يخسر من لاعب منتخب كوريا بطل العالم السابق في دور الـ (4)، وذلك ضمن بطولة آسيا.
وكان اللاعب علي المدلي قد افتتح ميداليات المنتخب السعودي بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات البومسي لفئة الفردي تحت 50 عامًا ضمن بطولة آسيا والمقامة حالياً بجمهورية كوريا الجنوبية.