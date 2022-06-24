دنيا أبوطالب تصبح أول لاعبة سعودية تحقق ميدالية آسيوية في التايكوندو

وجاء انجاز اللاعبة دنيا بعد فوزها على لاعبتي طاجكستان في دور الـ 16، وفوزها على لاعبة منتخب سنغافورة ضمن دور الثمانية، قبل خسارتها في دور الـ (4) من بطلة العالم والمصنفة الأولى الأوزبكية.