دوريات أوروبا.. مواجهات سهلة لقطبي القمة في إنجلترا ومتوازنة بالإسباني ونزهة لكبار ألمانيا

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وفي هذا التقرير -وفق "روسيا اليوم"- نستعرض مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة.