دوريات أوروبا.. مواجهات سهلة لقطبي القمة في إنجلترا ومتوازنة بالإسباني ونزهة لكبار ألمانيا

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
وفي هذا التقرير -وفق "روسيا اليوم"- نستعرض مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة.
الدوري الإنجليزي:
نيوكاسل يونايتد # ليفربول- الساعة 14:30.
ليدز يونايتد # مانشستر سيتي- الساعة 19:30.
الدوري الإسباني:
ريال مدريد # إسبانيول- الساعة 17:15.
أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد- الساعة 22:00.
الدوري الإيطالي:
نابولي # ساسولو- الساعة 16:00.
سبيزيا # لاتسيو- الساعة 21:45.
الدوري الألماني:
ماينز # بايرن ميونيخ- الساعة 16:30.
بوروسيا دورتموند # بوخوم- الساعة 16:30.