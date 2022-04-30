رياضة

دوريات أوروبا.. مواجهات سهلة لقطبي القمة في إنجلترا ومتوازنة بالإسباني ونزهة لكبار ألمانيا

ليفربول يحل اليوم ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل.. والسيتي يقتحم أرض جاره "الليدز"
دوريات أوروبا.. مواجهات سهلة لقطبي القمة في إنجلترا ومتوازنة بالإسباني ونزهة لكبار ألمانيا
سبق
سبق

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وفي هذا التقرير -وفق "روسيا اليوم"- نستعرض مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد # ليفربول- الساعة 14:30.

ليدز يونايتد # مانشستر سيتي- الساعة 19:30.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد # إسبانيول- الساعة 17:15.

أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد- الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي:

نابولي # ساسولو- الساعة 16:00.

سبيزيا # لاتسيو- الساعة 21:45.

الدوري الألماني:

ماينز # بايرن ميونيخ- الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # بوخوم- الساعة 16:30.

الدوريات الأوروبية
كرة القدم

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