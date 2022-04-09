دوري "آبار حائل الرمضاني" ينفض الغبار عن "لعيبّة الحواري"

ونظرًا لامتناع لاعبي فرق الدوري عن التصريحات الإعلامية خشية التأثير على سير الدوري، عبّر عدد من الجماهير لـ"سبق"،عن شكرهم لنائب أمير المنطقة، وشركة "آبار" للمياه العذبة على إقامة هذا الدوري، الذي سيكون له الأثر الكبير في إبراز لاعبين من المنطقة يمثلون الوطن، وكذلك تشجيع الصغار الذين يلعبون على الملاعب الترابية ليكونوا في يوم من الأيام يلعبون على الملعب الأخضر.