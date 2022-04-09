دوري "آبار حائل الرمضاني" ينفض الغبار عن "لعيبّة الحواري"

نجح دوري آبار الرمضاني في حائل، في كشف المستوى الفني والتكتيكي للاعبي الحواري بالمنطقة، وتقديمهم للأندية للمساهمة في إبراز الرياضة السعودية.
جاء ذلك خلال تخصيص "آبار" ١٦ فريقاً يمثلون ١٦ حيًا بحائل؛ من أجل المنافسة على كأس دوري رمضان.
وكان نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ،قد دشن الأسبوع الماضي، مراسم قرعة بطولة دوري آبار الرمضاني لكرة القدم 2022م التي تقام برعايته.
تسليط "آبار" الضوء على لاعبي الحواري، وخلق جماهيرية كبيرة يشهدها نادي الجبلين كل ليلة من الساعة بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الواحدة صباحاً، وهو الأمر الذي خلق تنافساً بين لاعبي الحواري، لتضمينهم في تشكيلة الدوري الرمضاني في النسخ القادمة، من خلال انتهازها فرصة لإبراز مواهبهم الرياضية للمساهمة في رياضة الوطن عبر الأندية الكبيرة.
ونظرًا لامتناع لاعبي فرق الدوري عن التصريحات الإعلامية خشية التأثير على سير الدوري، عبّر عدد من الجماهير لـ"سبق"،عن شكرهم لنائب أمير المنطقة، وشركة "آبار" للمياه العذبة على إقامة هذا الدوري، الذي سيكون له الأثر الكبير في إبراز لاعبين من المنطقة يمثلون الوطن، وكذلك تشجيع الصغار الذين يلعبون على الملاعب الترابية ليكونوا في يوم من الأيام يلعبون على الملعب الأخضر.
وأضافت الجماهير: نتمنى أن نرى مساهمات القطاع الخاص بما ساهمت به "آبار" لإبراز كافة المهارات الرياضية لدى أبناء المنطقة عبر التنافس بمباريات طوال العام.
تجدر الإشارة إلى جوائز دوري آبار الرمضاني والذي سيرعى ختام مبارياته نائب أمير المنطقة، بلغت ٥٠ ألف ريال، يحصل الأول على ٢٥ األف ريال، وينال الثاني ١٥ ألف ريال ، والثالث ١٠ آلاف ريال.
وقد بدأ الدوري في الأول من رمضان ومن المقرر أن ينتهي في الـ١٩ منه.
وقد حظيت الدورة بحضور جماهيري كبير منذ بداية البطولة بالإضافة إلى متابعة كبيرة للتغطية الإعلامية الخاصة بالبطولة عبر موقع إلكتروني خصص للبطولة وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر - سناب شات".