دوري الأمم الأوروبية: قمة مرتقبة بين بلجيكا وهولندا.. وفرنسا تستضيف الدنمارك

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة مساء اليوم صوب ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي يحتضن مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب هولندا، والتي تجمعهما ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
وتحلّ هولندا ضيفة على جارتها بلجيكا في ديربي مثير، في أول مباراة رسمية بينهما منذ عام 1998 عندما تعادلا بلا أهداف في دور المجموعات من كأس العالم الذي أقيم في فرنسا.
تشهد تشكيلة الشياطين الحمر غياب حارس المرمى تيبو كورتوا بسبب الإصابة، وعودة النجم إيدين هازار، وتسعى بلجيكا إلى تكريس تفوقها على جارتها خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لم تخسر منها في آخر ثماني مواجهات.
من جانبها تطمح هولندا إلى فك العقدة البلجيكية التي استمرت لخمسة وعشرين عامًا دون تحقيق أي انتصار على الجار، وتعد المباراة محطة مهمة لرجال لويس فان خال على درب التحضير لمونديال قطر.
ويستضيف منتخب فرنسا نظيره الدنماركي في مستهل مشوارهما في دوري الأمم الأوروبيّة ضمن المستوى الأول لحساب المجموعة الأولى.
حامل اللقب يستضيف منافسه على ستاد دو فرونس؛ حيث يعول المدرب ديشان على نجوم فريقه: بنزيمة، ومبابي، لتحقيق نتيجة إيجابية، في حين يسعى منتخب الدنمارك للتأكيد على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد عودة النجم كريستيان إيركسن إلى صفوف المنتخب.