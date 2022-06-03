دوري الأمم الأوروبية: قمة مرتقبة بين بلجيكا وهولندا.. وفرنسا تستضيف الدنمارك

حامل اللقب يستضيف منافسه على ستاد دو فرونس؛ حيث يعول المدرب ديشان على نجوم فريقه: بنزيمة، ومبابي، لتحقيق نتيجة إيجابية، في حين يسعى منتخب الدنمارك للتأكيد على المستويات المميزة التي قدمها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد عودة النجم كريستيان إيركسن إلى صفوف المنتخب.