دوري المدارس.. أكثر من 15 ألف فريق يتنافسون بمختلف أنحاء المملكة

وتستمر منافسات المرحلة الأولى (البطولة العامة) من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 سنة) حتى الثامن من شهر يونيو القادم، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها بطولة المملكة للنخبة المجمعة لـ16 فريقاً من فرق المرحلة المتوسطة و16 فريقاً من فرق المرحلة الثانوية، والتي ستقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام بمحافظة جدة.