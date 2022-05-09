دوري المدارس يستأنف منافساته.. وقرعة "نخبة المملكة" تُسحب غداً في جدة

من جانبه، أكد مدير تشغيل مشروع دوري المدارس عبدالله الضو أن "عمل لجان الدوري قائم لاستكمال بقية مباريات دور المجموعات ومباريات تصفيات المناطق الـ16"، مضيفاً: "تأهلت عدة فرق، ومازلنا ننتظر تأهل البقية، كما نعمل على الإعداد والتحضير لبطولة نخبة المملكة لفئتي الـ15 والـ18 سنة، التي ستقام منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة أواخر الشهر الحالي".