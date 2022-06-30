دياز المدرب الأفضل.. وسليتي والمعيوف والعقيدي يحصدون الجوائز

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال في حصد جائزة أفضل مدرب، والتونسي نعيم سليتي لاعب فريق الاتفاق أفضل لاعب، وحارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لحارس فريق الطائي نواف العقيدي, وذلك عن شهري "مايو، يونيو" في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للجولات (26 - 27 - 28 - 29 - 30).
يُذكر أن الرابطة استمرت في إعلان جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من : خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.