"دياز": تنتظرنا مباراة قوية أمام الريان.. "كويلار": نرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، دياز: إن فريقه تنتظره مباراة قوية أمام فريق الريان القطري، غدًا الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لقد استعددنا بشكل جيد لمباراة الغد رغم قصر الوقت، وما يجب علينا فعله هو إدارة المجهود وتدوير اللاعبين".
وأضاف: "معنويات اللاعبين مرتفعة، وتحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول هو حافز لنا للاستمرار في العطاء وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".
وتابع: "يعد غياب "جانغ هيون سو" مؤثرًا، وهو يعتبر من أعمدة خط الدفاع لدينا، ولكن عملنا على تجهيز اللاعبين بشكل كامل وتعويض غيابه.
وزاد: "إصابة "صالح الشهري" ليست سهلة، وبالطبع غياب لاعب بإمكانياته يؤثر، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى المستطيل الأخضر".
وختم حديثه بالقول: "نخوض غدًا مباراة قوية أمام فريق "الريان" الذي يقدم كرة قدم جميلة، ولديه مدرب متميز، وستكون مباراة شيقة ومليئة بالأحداث، وكلا الفريقان سيقدمان عرضًا جيدًا في المباراة".
من جانبه قال الدولي الكولومبي جوستافو كويلار: "نخوض غدًا مباراة قوية؛ كونها تجمع فريقين يملكان لاعبين بإمكانيات عالية، ونرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات.
وتابع: "سعداء بقرار ضم جميع اللاعبين الأجانب في القائمة الآسيوية، وهذا سيجعل البطولة تظهر بشكل أقوى، وسيساعدنا كثيرًا في مشوارنا الآسيوي، نحن نحتاج دائمًا لدعم وثقة المدرب، وهذا يسمح لنا بإعطاء كل ما لدينا، والظهور بشكل متميز جدًّا".