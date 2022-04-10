"دياز": تنتظرنا مباراة قوية أمام الريان.. "كويلار": نرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، دياز: إن فريقه تنتظره مباراة قوية أمام فريق الريان القطري، غدًا الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.