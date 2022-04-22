دياز: نجاحنا في الفترة الماضية يعود للإدارة.. بيريرا: لقد تعايشت مع شهر رمضان
أكد رامون دياز مدرب الهلال، أن نجاح فريقه في الفترة الماضية يعود إلى عمل إدارة النادي، مشيرًا إلى عودة مهاجم الفريق المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس بيريرا للتشكيلة في مباراة الغد أمام الشارقة الإماراتي.
وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشارقة الإماراتي يوم السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع: "تعد مباراة الغد مهمة وسنحاول من خلالها مواصلة سلسلة الانتصارات لضمان البقاء في المركز الأول، نعرف جيدًا أن الشارقة لديه فرصة للتأهل ولا أعرف تفكير المدرب، ولكن إن أرادوا النقاط الثلاث سيهاجمون، ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف: "يملك فريقنا كوكبة من النجوم، وهذا ما يمكننا من تدوير بعض اللاعبين دون أدنى تأثير، ومباراة الغد ستشهد عودة "موسى ماريغا وماثيوس بيريرا".
وأردف: "نجاح فريقنا في الفترة الماضية يعود على عمل كافة إدارات كرة القدم وعلى رأسها إدارة النادي، التي سعت إلى توفير جميع السبل التي تمكننا من النجاح".
وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن "عبدالله عطيف" يعد من أبرز اللاعبين المتميزين في خط الوسط، وأنا أعرفه منذ الفترة الأولى التي دربت فيها الهلال، وهو عائد من إصابة ويحتاج الكثير من الوقت من أجل ألا تتكرر.
بدوره قال صانع الألعاب البرازيلي ماثيوس بيريرا: "نخوض غدًا مباراة تعد من المباريات الصعبة والتنافسية في البطولة، ونحن متحفزون وجاهزون لتقديم ما لدينا، ونهدف بعد ضمان تأهلنا للمحافظة على المركز الأول، وسنسعى من أجل ذلك.
وتابع: "لقد تعايشت مع شهر "رمضان"، وبالنسبة لي ثقافة جديدة ودائمًا نحتاج لبعض الوقت للتأقلم، وهذا لن يؤثر على جودة لعبنا على أرض الملعب".