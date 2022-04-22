دياز: نجاحنا في الفترة الماضية يعود للإدارة.. بيريرا: لقد تعايشت مع شهر رمضان

وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن "عبدالله عطيف" يعد من أبرز اللاعبين المتميزين في خط الوسط، وأنا أعرفه منذ الفترة الأولى التي دربت فيها الهلال، وهو عائد من إصابة ويحتاج الكثير من الوقت من أجل ألا تتكرر.