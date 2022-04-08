"دياز" يعلن تشكيلة الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الشارقة الإماراتي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وخلت تشكيلة الهلال من متوسط الميدان سالم الدوسري لإصابته بفيروس كورونا، والمحترف النيجيري أوديون إيغالو الذي تعرَّض للإنفلونزا في الأيام الماضية، وأيضًا من محمد البريك وعلي آل بليهي.
وجاءت على النحو الآتي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج وياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا وميشايل ديلغادو.
خط الهجوم: صالح الشهراني وموسى ماريغا.
وفي المقابل كشف الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، عن التشكيلة الأساسية للمباراة، التي ضمت كلاً من: عادل الحوسني في حراسة المرمى، وجوستافو أليكس، وشاهين عبدالرحمن، وكايو لوكاس، ومحمد عبدالباسط، وسيف الراشد، وسالم سلطان، وعلي الظنحاني، ولون بيريرا، أوتابيك شوكوروف.