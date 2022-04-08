"دياز" يعلن تشكيلة الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي

وفي المقابل كشف الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، عن التشكيلة الأساسية للمباراة، التي ضمت كلاً من: عادل الحوسني في حراسة المرمى، وجوستافو أليكس، وشاهين عبدالرحمن، وكايو لوكاس، ومحمد عبدالباسط، وسيف الراشد، وسالم سلطان، وعلي الظنحاني، ولون بيريرا، أوتابيك شوكوروف.