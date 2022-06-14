ديربي ودي يوم الجمعة القادم بين الاتحاد والأهلي

يشار إلى أن الاتحاد وصيف جدول الترتيب بـ61 نقطة قد خاض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي، خسر الأولى أمام بيراميدز المصري (0-1) وتعادل في الثانية مع أبها (1-1)، بينما لعب الأهلي صاحب المركز الحادي عشر بـ31 نقطة مباراة واحدة فقط فاز فيها على الجونة المصري (2-1).