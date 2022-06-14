ديربي ودي يوم الجمعة القادم بين الاتحاد والأهلي

أعلن قطبا مدينة جدة الاتحاد والأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاق إدارتي الناديين على إقامة مباراة ودية، تجمع الفريقين الكرويين مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك استعداداً لاستئناف منافسات دوري المحترفين.
حيث فرضت ظروف الفريقين المختلفة بالدوري، إضافة لضيق الوقت، وانشغال أغلب أندية دوري المحترفين السعودي بالاستعداد لعودة المسابقة بإقامة هذا اللقاء التاريخي.
وكانت رابطة دوري المحترفين قد أعلنت فجر يوم الاثنين تأجيل آخر جولتين ليومي 23 و27 من الشهر الجاري بسبب تأهل المنتخب الأولمبي للدور نصف النهائي في بطولة آسيا.
يشار إلى أن الاتحاد وصيف جدول الترتيب بـ61 نقطة قد خاض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي، خسر الأولى أمام بيراميدز المصري (0-1) وتعادل في الثانية مع أبها (1-1)، بينما لعب الأهلي صاحب المركز الحادي عشر بـ31 نقطة مباراة واحدة فقط فاز فيها على الجونة المصري (2-1).