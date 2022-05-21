"دي بروين" يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وتفوق دي بروين على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، كما تفوق أيضًا على زميله في الفريق جواو كانسيلو، وجناح وست هام يونايتد جارود بوين، فضلًا عن بوكايو ساكا جناح آرسنال، فضلًا عن نجم توتنهام هوتسبير هيونج مين سون، وجيمس وارد بريس صانع ألعاب ساوثهامبتون.