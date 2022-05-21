"دي بروين" يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

خطف البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021/2022.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج»" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن الموسم الحالي بعد أدائه الرائع مع السيتييزين.
وتفوق دي بروين على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، كما تفوق أيضًا على زميله في الفريق جواو كانسيلو، وجناح وست هام يونايتد جارود بوين، فضلًا عن بوكايو ساكا جناح آرسنال، فضلًا عن نجم توتنهام هوتسبير هيونج مين سون، وجيمس وارد بريس صانع ألعاب ساوثهامبتون.