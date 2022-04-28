رئيس اتحاد القدم "المسحل" يشكر القيادة على دعم استضافة أبطال آسيا

وجدد رئيس الاتحاد السعودي التهنئة لممثلي الوطن الهلال والشباب والفيصلي بمناسبة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم مواصلة المشوار حتى تحقيق لقب آسيوي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الكرة السعودية، متمنيًا التوفيق لنادي التعاون في المشاركات المقبلة.