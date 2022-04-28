رئيس اتحاد القدم "المسحل" يشكر القيادة على دعم استضافة أبطال آسيا

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة السعودية بشكل عام، وقطاع كرة القدم على وجه الخصوص، والذي كان آخر نتائجه الاستضافة الناجحة لمجموعات غرب القارة من دوري أبطال آسيا 2022.
وأكد المسحل أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة أسهم في إنجاح الاستضافة للعام الثاني على التوالي بعد الاستضافة الناجحة لـ 3 مجموعات في النسخة الماضية إلى جانب مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب والمباراة النهائية للبطولة.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي الشكر الجزيل للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على جهوده الكبيرة للاستضافة ومتابعته المستمرة وتوفير كل الإمكانات من أجل نجاح الاستضافة.
وأثنى المسحل على الدور الكبير الذي قدمته كل القطاعات الحكومية والجهات الخاصة بالمدن الأربع التي احتضنت المباريات، والتي عملت على توفير الراحة للوفود المشاركة في البطولة وبصورة مثالية حظيت بإشادة الجميع.
ووجّه المسحل الشكر لمنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على الجهود الكبيرة التي بذلوها منذ الإعلان عن الاستضافة بدايةً من استقبال البعثات والتواصل الدائم معها لتسهيل عملها وضمان نجاح البطولة.
وجدد رئيس الاتحاد السعودي التهنئة لممثلي الوطن الهلال والشباب والفيصلي بمناسبة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم مواصلة المشوار حتى تحقيق لقب آسيوي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الكرة السعودية، متمنيًا التوفيق لنادي التعاون في المشاركات المقبلة.