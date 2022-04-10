رئيس اتحاد القدم "المسحل" يوضح: "تحضيرات المنتخب للمونديال لن توقف المنافسات المحلية

ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، قال المسحل: "المنافسات المحلية ستتوقف خلال أيام فيفا في جميع دوريات العالم، والأخضر لن يجري معسكرات خارج هذه الفترة، ما يعني استمرار اللاعبين الدوليين مع أنديتهم طوال الموسم، وسيكون هناك ضغط بعد المونديال، الذي ينتهي في ديسمبر، إذ ستُستأنف بعده الدوريات والمسابقات في العالم، أما في مارس المقبل، فستكون أيام فيفا".