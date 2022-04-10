رئيس اتحاد القدم "المسحل" يوضح: "تحضيرات المنتخب للمونديال لن توقف المنافسات المحلية

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: إن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لن يغيبوا عن أنديتهم خلال فترة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم المقبل؛ بسبب معسكرات الأخضر، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، قال المسحل: "المنافسات المحلية ستتوقف خلال أيام فيفا في جميع دوريات العالم، والأخضر لن يجري معسكرات خارج هذه الفترة، ما يعني استمرار اللاعبين الدوليين مع أنديتهم طوال الموسم، وسيكون هناك ضغط بعد المونديال، الذي ينتهي في ديسمبر، إذ ستُستأنف بعده الدوريات والمسابقات في العالم، أما في مارس المقبل، فستكون أيام فيفا".
وأضاف: "سنضطر إلى إنهاء مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل في مايو؛ بسبب بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، التي ستجرى في يونيو، بالتالي ستكون الجولات متسارعة أكثر بعد كأس العالم 2022".
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.