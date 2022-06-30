رئيس اتحاد القدم يزور المدرب الوطني "الزياني" .. بحضور" الشهري"

قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الخميس بزيارة المدرب الوطني القدير خليل الزياني الفائز مع الأخضر بكأس آسيا عام 1984، التي تُعد باكورة البطولات القارية للأخضر، والتي فتحت الباب أمام كتابة تاريخ مشرّف للكرة السعودية في آسيا.
واطمأن المسحل على صحة الزياني بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر ومدرب المنتخب تحت 23 عامًا سعد الشهري، وعدد من أفراد أسرته، وهي الزيارة التي تأتي بعد أيام من التتويج التاريخي للأخضر الأولمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك تعبيرًا عن تقديرهم لمساهماته الوطنية التي تمثل تاريخًا لا يُنسى للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين لموسم 2021-2022 والذي أُقيم اليوم في الرياض، لتمثل رسالة بأن الكابتن الزياني أنموذج للمدربين الوطنيين عبر الأجيال عطفًا على ما حققه للكرة السعودية من إنجازات، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.
يُذكر أن المنتخبات الوطنية نجحت في إكمال عقد البطولات الآسيوية بمدربين وطنيين، ابتداءً من خليل الزياني مع المنتخب الأول عام 1984، ثم كأس آسيا للناشئين تحت قيادة الوطني محمد الخراشي عام 1985، ثم تحقيق كأس آسيا للشباب 2018 تحت قيادة خالد العطوي، ليكمل سعد الشهري العقد بتحقيقه كأس آسيا تحت 23 عامًا.