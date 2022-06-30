رئيس اتحاد القدم يزور المدرب الوطني "الزياني" .. بحضور" الشهري"

واطمأن المسحل على صحة الزياني بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر ومدرب المنتخب تحت 23 عامًا سعد الشهري، وعدد من أفراد أسرته، وهي الزيارة التي تأتي بعد أيام من التتويج التاريخي للأخضر الأولمبي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك تعبيرًا عن تقديرهم لمساهماته الوطنية التي تمثل تاريخًا لا يُنسى للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.