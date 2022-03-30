رئيس الاتحاد الآسيوي "آل خليفة": نهنئ المنتخبات المتأهلة لمونديال 2022.. وننتظر الزيادة

قدّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة للمنتخبات الآسيوية الأربعة التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وحصلت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان على بطاقات التأهل المباشر إلى النهائيات مع نهاية الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت، اليوم الأربعاء: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالتهنئة إلى المنتخبات الأربعة التي قدمت عروضا مميزة وثابتة طوال الأشهر الستة الماضية من التصفيات القوية والمثيرة، لتؤكد مقاعدها بين نخبة منتخبات العالم".
وأضاف: "أتقدم بالتقدير إلى كل الاتحادات الوطنية التي شاركت في التصفيات، والدول التي استضافت المباريات المقامة على ملاعب محايدة، وكل من ساهم بتقديم الجهد والدعم من أجل استكمال هذه التصفيات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحافلة بالتحديات".
وقد نجحت أستراليا والإمارات في التأهل إلى الملحق الآسيوي، حيث تقام المباراة بينهما في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من يونيو المقبل، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي بعدها.
وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن تمنياته بالتوفيق لمنتخبي الإمارات وأستراليا، حيث يتأهل الفائز من بينهما لمواجهة صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول).
وزاد الشيخ سلمان: "نتمنى لمنتخبي أستراليا والإمارات كل التوفيق والنجاح في رحلة المنافسة من أجل الحصول على مقعد في كأس العالم 2022 في قطر، حيث نأمل بتسجيل حضور 6 منتخبات آسيوية في البطولة التي تعد تاريخية لقارة آسيا والعالم".
وتابع: "كل تمنياتنا بالتوفيق للسلطات القطرية ولجنة المشاريع والإرث، لتنظيم أعظم بطولة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وذلك اعتبارا من حفل سحب القرعة الذي يجري يوم الجمعة، حيث نتمنى أيضا كل التوفيق للمنتخبات الآسيوية".