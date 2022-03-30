رئيس الاتحاد الآسيوي "آل خليفة": نهنئ المنتخبات المتأهلة لمونديال 2022.. وننتظر الزيادة

وأضاف: "أتقدم بالتقدير إلى كل الاتحادات الوطنية التي شاركت في التصفيات، والدول التي استضافت المباريات المقامة على ملاعب محايدة، وكل من ساهم بتقديم الجهد والدعم من أجل استكمال هذه التصفيات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحافلة بالتحديات".