رئيس الاتحادِ الآسيوي يهنئ الأخضر الأولمبي بفوزه بكأس آسيا تحت 23 عامًا

قدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التهنئة للمنتخب السعودي الأولمبي بمناسبة فوزه ببطولة كأس آسيا (تحت 23 عامًا)،التي اختتمت منافساتها مساء اليوم في العاصمة الأوزبكية بمباراة نهائية كسبها الأخضر الأولمبي بـ 2 – 0 على نظيره الأوزبكي، وبعد ثلاثة أسابيع من التنافس الكروي المثير بين 16 منتخبًا آسيويًّا.