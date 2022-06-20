رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الأخضر الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 عاماً

ولفتَ إلى المواهب الشابة التي برزت في هذا الحدث القاري الكروي، متطلعاً إلى أن تمثلَ واجهةَ المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية، ومهيباً بالاتحادات الرياضية الأهلية في القارة الآسيوية، مواصلة رعاية تلك المواهب؛ لتشكل رفداً قويّاً لمنتخباتها الوطنية في مختلف المناسبات والمنافسات في المستقبل قاريّاً ودوليّاً.