رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الأخضر الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 عاماً

هنّأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المنتخب السعودي الأولمبي، بفوزه ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي اختتمت منافساتها أمس (الأحد) في أوزبكستان بعد 3 أسابيع من التنافس الكروي المثير بين 16 منتخباً آسيوياً.
قال في تصريح إعلامي، إن الإنجاز يأتي تجسيداً لمكانة كرة القدم السعودية على الساحة القارية، وانعكاساً لجهود رعاية وإعداد المنتخب، وترجمةً لعطاء أفراده على امتداد مراحل البطولة وصولاً إلى التتويج باللقب.
ولفتَ إلى المواهب الشابة التي برزت في هذا الحدث القاري الكروي، متطلعاً إلى أن تمثلَ واجهةَ المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية، ومهيباً بالاتحادات الرياضية الأهلية في القارة الآسيوية، مواصلة رعاية تلك المواهب؛ لتشكل رفداً قويّاً لمنتخباتها الوطنية في مختلف المناسبات والمنافسات في المستقبل قاريّاً ودوليّاً.