رياضة
رئيس الاتحاد "الحائلي" لجماهير ناديه: "سنحتفل بلقب الدوري معًا في الجوهرة"
سنقاتل حتى الثانية الأخيرة من أجل المنافسة على لقب الدوري، هذه الكلمات لرئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، الاثنين، عبر حسابه في "تويتر"، مؤكدًا أن فريقه لن يستسلم، مبديًا تفاؤله بأنهم سيحتفلون مع جماهيرهم بتحقيق لقب الدوري في ملعب "الجوهرة المشعة".
ونشر الحائلي تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر جاء فيها: «جمهورنا الغالي أعلم مدى غضبكم وحسرتكم لأني أول من يتجرعها، ولكني أوكد لكم أننا لن نستسلم سنقاتل حتى الثانية الأخيرة هذه كرة القدم لا تعرف المستحيل».
واختتم الحائلي: «بإذن الله نحتفل معكم بتحقيق لقب الدوري في الجوهرة على أرضنا وبين جماهيرنا .. مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري أثق بكم».
يُذكر أن الاتحاد يتقاسم الصدارة مع منافسه الهلال برصيد 61 نقطة، لكن نتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب في مصلحة الأزرق.