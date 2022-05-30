رئيس الاتحاد "الحائلي" لجماهير ناديه: "سنحتفل بلقب الدوري معًا في الجوهرة"

سنقاتل حتى الثانية الأخيرة من أجل المنافسة على لقب الدوري، هذه الكلمات لرئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، الاثنين، عبر حسابه في "تويتر"، مؤكدًا أن فريقه لن يستسلم، مبديًا تفاؤله بأنهم سيحتفلون مع جماهيرهم بتحقيق لقب الدوري في ملعب "الجوهرة المشعة".