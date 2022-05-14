رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": الإنجازات الكبيرة بتوفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي الحالي، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على حضوره وتشريفه هذا الحدث الرياضي الكبير.
وقال رئيس الاتحاد السعودي إن رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف ولي العهد تأتي امتدادًا للاهتمام اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.
وأضاف المسحل أن الكرة السعودية وما شهدته من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، مشيدًا بالاهتمام والجهد الكبيرين من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي يسخّر كل الإمكانيات من أجل رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن تمنياته بالتوفيق لطرفي المباراة النهائية فريقي الهلال والفيحاء، وتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية عبر مباراة تسودها الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.