رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": الإنجازات الكبيرة بتوفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة

وأضاف المسحل أن الكرة السعودية وما شهدته من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، مشيدًا بالاهتمام والجهد الكبيرين من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي يسخّر كل الإمكانيات من أجل رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.