رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم السخي الكبير وغير المسبوق من القيادة

وتابع المسحل: "أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكافة الشعب السعودي، على تأهل الأخضر إلى مونديال 2022"، وهذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم السخي الكبير وغير المسبوق من القيادة، وهذا أقل ما نقدمه لهم.. أتقدم بالشكر الجزيل لرجال الأخضر وللجهازين الفني والإداري، ولكافة منسوبي الاتحاد".