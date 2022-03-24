رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل": هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم السخي الكبير وغير المسبوق من القيادة

قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى كأس العالم 2022 وللمرة السادسة في تاريخه .
وتابع المسحل: "أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكافة الشعب السعودي، على تأهل الأخضر إلى مونديال 2022"، وهذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم السخي الكبير وغير المسبوق من القيادة، وهذا أقل ما نقدمه لهم.. أتقدم بالشكر الجزيل لرجال الأخضر وللجهازين الفني والإداري، ولكافة منسوبي الاتحاد".
وشدد المسحل خلال حديثه، أن العمل سيبدأ على تجهيز الأخضر للظهور بشكل مشرف في المونديال العالمي.